Kan testi gereksiz antibiyotik kullanımını engelleyebilir

İsrail'de bilim adamlarının geliştirdiği yeni kan testi, 2 saat içinde enfeksiyonun bakteriden mi yoksa virüsten mi kaynaklandığını gösterebiliyor.

Şeyma Tahan'ın AA'da yer alan haberine göre, bilim adamları, 1000'den fazla hastanın kan örnekleri inceledi ve testin büyük ölçüde enfeksiyonun kaynağını belirleyebildiği sonucuna vardı.

Henüz laboratuvar ortamında denense de testin ilerde virüsleri değil bakterileri tedavi eden antibiyotiklerin gereksiz kullanımının önüne geçmeyi ve antibiyotiklere direnci azaltmayı sağlayabileceği belirtildi.

Bilim adamları, mükemmel olmasa ve doktorların kararının yerini almasa da testin, birkaç gün içinde sonuç veren mevcut rutin yöntemlerden daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Yeni test, enfeksiyon durumunda bakteri ve virüslerin farklı proteinleri etkilemesinden yola çıkılarak geliştirildi.

Araştırmanın sonuçları "PLOS One" dergisinde yayımlandı.