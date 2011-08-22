-Kan kanserini yendi, hekim olacak İZMİR (A.A) - 22.08.2011 - İzmir'de 6. sınıftayken kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan, 3 yıllık yoğun bir tedavi süreci sonucunda azmiyle, umuduyla hayata ve eğitime tutunan 19 yaşındaki Ezgi Erkaya, artık başkalarının sağlığına katkıda bulunmak için diş hekimi olacak. Kan kanseri teşhisi 6. sınıftayken konulan Ezgi Erkaya, ailesinin de bir anda karşı karşıya kaldığı bu hastalığa karşı yine ailesiyle birlikte azimli bir mücadele sergiledi. Teşhisin ardından kemoterapi ve radyoterapi ile 3 yıllık tedavi süreci geçiren Erkaya, bütün değerlerinin normale dönmesiyle iyileşti. Hastalığın kontrol ve takip devresine giren Erkaya, aksamalar olsa da eğitimini kararlılıkla sürdürdü. Erkaya, hastalıktan sağlığa ve başka hastaları sağlığına kavuşturma hedefine uzanan süreçte LYS'de tercihini Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden yana kullandı ve bu fakülteye girmeye hak kazandı. Erkaya, 3 yıl süren lösemiyle yoğun mücadelesinde en büyük desteğinin bu konuda LÖSEV çalışmalarına da katılan ailesinden geldiğini belirtti. Kendisinin ve ailesinin hastalıkla bir anda karşı karşıya kaldıklarını ancak ailesinin bilinçli davranmasıyla tedavi sürecinin süratle başladığını ifade eden Erkaya, hastalıkla mücadelesinin kendisini olgunlaştırdığını kaydetti. İyileşme umudunu hiç kaybetmediğini belirten Erkaya, hastayken hekimlik hedefine ilerlediği günlerini şöyle özetledi: ''Uzun ve zor geçen kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin ardından artık iyileştim. Hastalık ve tedavi dönemi beni çok olgunlaştırdı. Umudumu hiç kaybetmedim. Artık kendimi iyi ve çok güçlü hissediyorum. En büyük desteğim her koşulda ailem oldu. Onlar da LÖSEV'den önemli manevi destek aldı. Hepimiz kararlılıkla mücadele ettik. Kontrollerim de çok iyi gidiyor. Üniversitede öncelikli tercihim doktor olmaktı. Diş hekimliğini kazandım ve artık başkalarının sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak istiyorum.'' -''Kızıma saygı duyuyorum''- Ezgi Erkaya'nın ailesi, kızlarının iyileşmesi ve üniversiteye adım atmasının sevincini yaşıyor. Baba Mustafa ve anne Nalan Erkaya kızlarının iyileşmesi için büyük mücadele verdiklerini, travmatik günler yaşadıklarını ancak hepsini geride bıraktıklarını söyledi. Kızının hem hastalıkla mücadele etme hem de eğitimini sürdürme konusunda azmettiğini ve başardığını belirten Mustafa Erkaya, ''Kısa sürede çok olgunlaştı. Kızıma böyle bir hastalığı yaşayıp da ipi göğüslediği için saygı duyuyorum. Üniversite için mühendislik puanları da yetiyordu ama bu hastalık hepimizde yardım duygusunu artırdı. Yıllardır lösemi hastalığını yaşayan insanlarla ve LÖSEV ile paylaşım içerisindeyiz. Çok büyük destekler gördük. Hastalıkla mücadelede verilen bu destek, hastalar ve aileleri için çok önemli. Şimdi Ezgi, insanlara yardım etmek istiyor'' dedi. Erkaya, TV dizileri ve filmlerde kan kanserine yakalanan karakterlerin ölümünün sergilenmesinden, bu hastalıkla mücadele edenlerin olumsuz etkilendiğini de kaydederek, ''Kanser vakaları reyting uğruna ajite ediliyor ve hasta rolündeki kişiler mutlaka ölüyor. Kanserle mücadelede azim çok önemli. Bu mücadeleyi sürdürenlerin morali bozulmamalı'' diye konuştu.