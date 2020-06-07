Kan grubuna göre Koronavirüs riski belirlendi

İtalya ve İspanya'dan 1610 Korona hastasının kan örnekleri üzerinde yapılan bir araştırma, belirli kan gruplarına sahip kişilerin Covid-19'u daha ağır geçirme riskini hesapladı. Buna göre en riskli kan grubu, A.

Almanya ve Norveç’te yapılan bir araştırma, bazı kan gruplarına sahip kişilerin Koronavirüs'e yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, A kan grubundan kişilerin Koronavirüs'e yakalanma ihtimali daha yüksek. O kan grubu ise daha düşük.

GazeteDuvar'ın aktardığına göre araştırmada, İtalya ve İspanya’da hastanelerde oksijen almak zorunda kalan veya solunum cihazına bağlanan 1610 hastanın kan örnekleri üzerinde genetik incelemeler yapıldı. Araştırmada, insan genomunda iki noktanın Covid-19’da solunum riskiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu noktalardan birinin de, kan grubunu belirleyen gen olduğu ortaya çıkarıldı.

Buna göre, A kan grubundan hastaların oksijene ihtiyaç duyma veya solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 50 daha yüksek. 0 kan grubundan hastaların riski ise yüzde 35 daha az.

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırmayı yürüten bilim insanları, belirli bir kan grubuna sahip olmakla Covid-19’u daha ağır geçirmek arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiği şerhini de düştü. Ancak daha önceden ABD ve Çin’de yapılan araştırmalarda da, A kan grubuna sahip kişilerin virüsten daha çok, 0 kan grubunun ise daha az etkilendiği tespit edilmişti.