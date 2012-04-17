Kan grubu A olanlar dikkat

Amerikalı ve Fransız bilim insanları ishale, küçük çocuklarda aşırı su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilen rota virüsün özellikle kan grubu A olanları hasta ettiğini belirledi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, rota virüsün, özellikle kan grubu A olanlarda bulunan şeker molekülüne bağlanarak, bağırsak hastalığına yol açtığı ortaya çıkarıldı.

Deneylerde virüsün, yüzeyinde A kan grubuna has şeker molekülü bulunan hücrelere kolaylıkla girebildiği görüldü. Bu molekülün bulunmadığı hücrelerin büyük bölümü ise virüs saldırısından kurtuldu. A kan grubuna has şeker molekülü devre dışı bırakıldığında da virüsün hücreye zarar veremediği tespit edildi.

Yapılan ilk klinik araştırmada da rota virüs taşıyan hastaların hemen hepsinin kan grubunun A olduğu görüldü. Bilim insanları, bu klinik araştırmanın daha da genişletilerek net bir sonuca varılabileceğini belirtti.

Araştırma başkanı Ventaram Prasad, sonucun aynı zamanda, neden insanların farklı kan grubuna sahip olduğunu açıklayabileceğini ifade etti. Prasad, virüslerin kan grubu A olan insanlara bulaşmasının ardından bu saldırılardan kaçabilmek için farklı kan gruplarının ortaya çıkmış olabileceğini bildirdi.