Kan davasına 78 yıl hapis

Diyarbakır'da 2004 yılında kan davası nedeniyle terk edilen araziyi kullanmak istedikleri gerekçesiyle 4 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili dava, karara bağlandı. Sanıklardan 3'ünün firarda olduğu davada tutuklu bulunan sanık, 78 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın merkeze bağlı Ağaçlıdere köyünde, 2003 yılında, "Yıldırım" ile "Alkan" aileleri arasındaki kan davası nedeniyle iki aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.



"Yıldırım ailesi köyü terk etti"



Olayın ardından kan davalı taraflardan "Yıldırım" ailesi, köyü terk etmek zorunda kaldı. Bu nedenle "Yıldırım" ailesinin 8 bin dönüm arazisi bir süre kullanılamadı.



Köylüler tarafından "sorunlu arazi" olarak bilinen araziyi "icarlamak" için, Mehmet Şerif Cümsen, kardeşi İrfan Cümsen, Mehmet Köçer, Mustafa Avar ve Mustafa Amak ile köye geldi. Arazi hakkında bilgi alan şahıslar, daha sonra köyden ayrıldı.



Köy dışında tarandılar



Araziyi icarlamak için köye gelenler, araçla köyden ayrılırken, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bazı kişilerce durduruldu. Araçtan indirilen şahıslar, silahla tarandı. Olayda, Mehmet Şerif Cümsen, İrfan Cümsen, Mehmet Köçer ve Mustafa Avar hayatını kaybetti, Mustafa Amak yaralandı.



Olayın ardından Hasan Alkan tutuklandı, Gefur, Salih ve Askeri Alkan da kayıplara karıştı.



Sanıklar hakkında, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlarından dava açıldı.



Yapılan yargılamada, Hasan Alkan, 4 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili olarak toplam 78 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan 3 sanıkla ilgili dosya ise dava dosyasından ayrıldı.



"Hunharca öldürüldüler"



Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 18 sayfalık gerekçeli kararda, 4 kişinin öldürüldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın önceden tasarlanmadığı görüşüne yer verildi.



Saldırganların, köyde, ölen şahısları bir süre takip ettiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:



"Sanık ve diğer kişilerin, olayda öldürülenler ile yaralananı araçla takip etmelerindeki amacın onları rahatsız ederek, araziyle ilgili işlem yapmalarını engellemek olduğu, şahısların köyden ayrılmamaları nedeniyle bu kez onlara kızgınlık duydukları ve bunun verdiği öfke ile saldırıyı gerçekleştirdikleri konusunda mahkememizce vicdani kanaat oluşmuştur. Bu nedenle sanığa 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ceza verilmemiştir. Bu olayda 4 kişi hiçbir geçerli sebep olmadan hunharca öldürülmüştür."



"Yakalanacağını hesap etmedi"



Kararda, mahkemenin kanaatine göre, sanık Hasan Alkan'ın, orada bulunan kişilerin öldüğünü ve hiçbir görgü tanığının bulunmadığını düşündüğü belirtilerek, şöyle denildi:



"Sanık, kendisi hakkında beyanda bulunacak kişi ve kişilerin olmadığını düşündüğü için, suçta kullandığı silahı hiçbir tereddüt taşımadan ve endişeye kapılmadan evine getirdiği, ancak mağdur ve tanıkların ifadeleri nedeniyle evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirilmiştir. Bütün bunlara rağmen sanığın olayda yer almadığını söylemek mümkün değildir."

