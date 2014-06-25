Kan davalısının adresini Google Maps'ten buldu

Asansöre isim yazma konusunda başlayan tartışma, ailelerinde devreye girmesiyle büyüdü. Tartışmanın kavga dönüşmesinin ardından iddiaya göre Dursun Öner’in babası Recep Öner, İzzet Ayaz ve Ramazan Ayazı yaraladı, İzzet Ayaz’ın amcası Rahmi Ayaz’ı da öldürdü.

DHA'da yer alan haberde Konya’da geçen yıl kan davalısı 40 yaşındaki Dursun Öner’i, tabancayla öldürmekten tutuklanan 25 yaşındaki İzzet Ayaz’ın, yargılanmasına başlandı. Elazığ’da oturan ve kan davalısının izini sürüp Konya’ya gelerek cinayeti işleyen Ayaz, mahkemede, kan davalısının T.C. kimlik numarasıyla noterde çalışan bir tanıdığı aracılığıyla adresini bulup, ’Google Maps’ten yerini tespit ederek cinayeti işlediğini söyledi. Ayaz, ”Bana yaşattıkları acıyı onlara da yaşatmak için ateş ettim” dedi.

Olay, 2013 yılı Aralık ayında merkez Selçuklu İlçesi Sille Parsana Mahallesi Zümrütova Sokak’ta meydana geldi. Elazığ’dan Konya’ya gelen İzzet Ayaz, aralarında kan davası bulunan Dursun Öner’in adresini tespit etti. Sabah saatlerinde sokakta bekleyen İzzet Ayaz, otomobiline binmek üzere olan Öner’e tabancayla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Öner, yardıma koşan bir kişi tarafından kendi otomobiliyle Beyhekim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öner, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan İzzet Ayaz da, yakındaki Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Gözaltında susma hakkını kullanan Ayaz, çelik yelek giydirilerek Özel Harekat ekibi eşliğinde ’Akrep’ denilen zırhlı araçla adliyeye götürüldü. Ayaz, çıktığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'Bana yaşattığı acıyı onlara yaşatmak istedim'

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten adam öldürme’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen İzzet Ayaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kan davasın nedeniyle adliye içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Sanık İzzet Ayaz, aralarında kan davası başladıktan sonra Elazığ’dan Konya’ya taşınan eski komşusu Recep Öner’in adresini nasıl bulduğunu da şöyle anlattı:

"Ailenin bende bulunan T.C. kimlik numarasından noterdeki bir tanıdığım aracılığıyla adresini öğrendim. Google Maps aracılığıyla da adresin yerini tespit ettim. O sırada arkadaşım Murat Demirelli, İzmir’e gideceğini söyleyince, ben de onunla birlikte yola çıktım. Konya’ya gelip Dursun Öner’in evini buldum. Evin önünde beklerken Dursun Öner, apartmandan çıktı. Ben pazarcılık yaparım. Pazarda tanımadığım birinden aldığım tabancayı belimden çıkardım. Bana yaşattıkları acıyı onlara da yaşatmak için ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Yaralı halde yerde yatan Dursun Öner, bana ’Sen beni burada öldürmezsen sonra ben seni öldürürüm’ deyince yanına giderek tekrar ateş ettim. Sonra da gidip teslim oldum” dedi.

Olaydan daha sonra ’Cinayete iştirak’ suçundan tutuklanan Murat Demirelli de, ifadesinde cinayete yardım ve yataklık yapmadığını, İzmir’e bir otomobili teslim etmeye giderken İzzet Ayaz’ın da yanında gelip Konya’da indiğini öne sürdü. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için 15 Eylül tarihine ertelendi.

Kan davasının nedeni?

Elazığ’ın Doğukent Mahallesi’nde aynı apartmanda oturan komşu ailelerinin çocukları arasında geçen 2012 yılının Haziran ayında asansöre isim yazma konusunda başlayan tartışma, ailelerinin de devreye girmesiyle büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Dursun Öner’in babası Recep Öner, İzzet Ayaz ve Ramazan Ayazı yaraladı, İzzet Ayaz’ın amcası Rahmi Ayaz’ı da öldürdü. Olayda çeşitli yerlerinden yaralan Recep Öner, tedavisinin ardından tutuklandı.