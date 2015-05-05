Kan damlayan musluklara mahkeme engeli

Van'ın cadde ve sokaklarındaki bildboardlara çeşmeden akan kan resmi bulunan ilanların 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi. Kararda fotoğraf ve altındaki yazıların olumsuz etki oluşturduğu gerekçesiyle toplatma kararı alındığı ifade edildi.

AKP Van İl Başkanı Avukat Zahir Soğanda, "Şimdiki afişlerde güzel sular akıyor. Logosu da belli, herhangi bir sorun yok" dedi. Kentin çeşitli cadde ve sokaklarındaki billboardlara, çeşmeden akan kan resmi bulunan, altında Kürtçe ve Türkçe olarak 'Önleminizi alın', 'Bir gün bitecek', 'Bir gün her şey', 'Sahip çıkmazsanız uzak değil!', 'Nefessiz kalmayalım', 'Farkında mısın?' yazılı ilanlar asıldı. Üzerinde başka bir açıklama veya bir kurum ismi bulunmayan afişler gündem konusu olurken VASKİ Genel Müdürlüğü cuma günü açıklama yaptı.

VASKİ, ilanların kurum tarafından 'Su Kültürünü Geliştirme' projesi kapsamında tasarlandığını ve proje için 2015 yılında 80 milyon TL'lik yatırım planlandığı belirtildi. Projenin ihale çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra yatırımların doğru değerlendirilmesi ve amacına ulaşması için insanları bilinçlendirmek için ilanların hazırlandığı belirtildi.

Tartışma konusu olan 'kan akan' çeşme billboardların yerini Cumartesi günü üzerinde VASKİ'ye ait olduğu belirtilen 'Bir gün tükenebileceğinin farkındamısınız?', 'Su sadece bizim değil bütün canlıların', 'Herşey elimizde', 'Birgün herşey sudan ucuz olacak. Önlemimizi alalım tasarruflu kullanalım', 'Dünya su ile güzeldir.Suyumuzu koruyalım' yazılı billboardlar aldı.

'Yeni ilanlar güzel'

Asılan billboardların 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi. Kararda fotoğraf ve altındaki yazıların olumsuz etki oluşturduğu gerekçesiyle toplatma kararı alındığı belirtildi. Ak Parti Van İl Başkanı Avukat Zahir Soğanda, konuyla ilgili savcılığın harekete geçtiğini belirterek, "Yaptığmız açıklamalarda yetkilileri göreve çağırdık. Savcılık harekete geçmiş ve mahkeme toplatma kararı vermiş. Şuanki ilanlar güzel. Musluklar akıyor. Yani su tasarrufu ile alakalı. VASKİ'nin logosu da var, herhangi bir sorun yok" diye konuştu. VASKİ Genel Müdürü Mehmet Köseoğlu da o afişler için mahkeme kararının Cuma günü ellerine ulaştığını söyledi. 1 ay sürecek projede afişlerin 6 gün aralıklarla değiştirilmesinin planlandığıhı belirten Köseoğlu, "Mahkemenin toplatma kararı Cuma günü elimize ulaştı. Karara itiraz dahi etmedik. Siyasi amaçlarla kullanılmayacak kadar değerli bir projeydi. Projemiz halen yeni billboardlarla devam ediyor. Herhangi bir siyasi içeriği de yoktur" dedi.