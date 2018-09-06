Kamyonun hafif ticari araca çarpma anı kamerada

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta geri manevra yapan kamyonun hafif ticari araca çarpma anı, halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Ağustos\'ta Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde ilerleyen kamyon aniden durdu. Kamyon şoförü aracıyla önce ileri sonra da geri doğru hareket etti. Kamyon bu sırada arkadaki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı, arkadaki halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.



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