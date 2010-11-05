-KAMYONUN FRENİ BOŞALDI: 2 ÖLÜ MANİSA (A.A) - 05.11.2010 - Manisa'da freni boşalan bir kamyonun seyir halindeki sekiz araca çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı. Manisa -İzmir karayolunun 14. kilometresindeki Atatürk Çeşmesi mevkisinde meydana gelen kazada, Hamdi Güzel (22) yönetimindeki mandalina yüklü 35 SCB 87 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu sekiz araca çarptıktan sonra devrilerek durabildi. Kazadan kamyon sürücüsü Hamdi Güzel yara almadan kurtulurken çarptığı otomobillerde bulunan İrfan Uysal (35) olay yerinde, İbrahim Urak (18) da kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sonrasında ''savaş alanına'' dönen Manisa -İzmir yolu yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kalırken İstanbul-İzmir güzergahını kullanan araçlar, trafik polislerinin yardımlarıyla İzmir'in Menemen ilçesi ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi karayollarına yönlendirildi.