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Kamyonun çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA) - RİZE'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali K

02 Kasım 2018 17:33

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA) - RİZE\'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali K. (9), kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Gülbahar Mahallesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Hareket halindeki yolcu midibüsünün yanında kaldırımda koşan Ali K., midibüsün yol kenarında duraklamasıyla önünden geçerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyon, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ali K., yaralandı. Çocuk, çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali K.\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtlidi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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