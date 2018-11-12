Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Bekir Kılıç (73) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, İslahiye- Hassa yolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. M.H.K. yönetimindeki 31 U 8827 plakalı kamyon, Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Bekir Kılıç\'ın kullandığı 27 SL 271 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Kılıç ise yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsünün öldüğü belirlendi. Bekir Kılıç\'ın cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü M.H.K. ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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