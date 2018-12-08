T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildi

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonun açılan arka kapağının kaldırımda yürürken çarpmasıyla yaralanan Ayşenur Ayvaz (23), tedavisinin ardından taburcu oldu

08 Aralık 2018 17:13

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonun açılan arka kapağının kaldırımda yürürken çarpmasıyla yaralanan Ayşenur Ayvaz (23), tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arslanpaşa Mahallesi, Gölyeri Sokak üzerinde meydana geldi. Hareket halindeki Hakan Murat Ö. yönetimindeki 01 D 7297 plakalı kamyonun açılan arka kapağı, kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz\'a çarptı. Yaralanan Ayvaz, çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
26 Kasım\'da Ankara\'da ODTÜ kampüsünde  Psikoloji Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük\'ün kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya benzer şekilde yaralanan Ayşenur Ayvaz\'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kazaya neden olan Hakan Murat Ö., ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÖKDALKOZAN Adana DHA ADANA KozanAyşenur AyvazKazaArslanpaşa Mahallesi Gölyeri SokakHareketHakan MuratYaralanan AyvazKozan Devlet HastanesiKasım Ankara ODTÜPsikoloji BölümüKütükKazayaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24