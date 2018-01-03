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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fahrettin Yılmaz (63) öldü, 2 kişi yaralandı

03 Ocak 2018 14:52

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fahrettin Yılmaz (63) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Korkuteli Esentepe Kavşağı\'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Antalya\'dan Fethiye yönüne giden Abdurrahman Gencer (38) yönetimindeki 15 HH 449 plakalı kamyon, Fahrettin Yılmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çıkarken, kamyon ise refüjün yanındaki su tahliye kanalını aşarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Yılmaz ile aynı araçtaki, Kenan Saçan (32) ve kamyon sürücüsü Abdurrahman Gencer yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahale ardından ambulansla hastanelere götürdü. Fahrettin Yılmaz hastanede kurtarılamadı. Bölgede ikamet edenler kavşaktaki sinyalizasyonun yaklaşık 1 haftadan bu yapa çalışmadığını iddia etti.

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