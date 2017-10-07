Kamyonetten kaçak sigara ve içki çıktı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 34 yaşındaki Mehmet B.\'nin kamyonetinde 6 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 şişe içki ele geçiirildi.

Samsun Emniyet müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suzlar Şube ekipleri, dün Tekkeköy İlçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine 34 plakalı Mehmet B.\'nin yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Sivil ekipler yaptıkları aramada, bagaj kısmında 6 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 şişe içki ele geçirdi. Mehmet B., gözaltına alınırken, kaçak sigara ve içki ile ilgili soruşturma sürüyor.



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