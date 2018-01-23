T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

23 Ocak 2018 14:36

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Selendi- Kula Karayolu\'nun 7\'nci kilometresi Kınık Mevkii\'nde meydana geldi. Kula yönünden Selendi\'ye giden Ramazan Durak (34) yönetimindeki 64 KY 558 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah Kaya (35) yönetimindeki 34 MS 5069 plakalı kamyonetle yağmurda kayganlaşan yolda karşılıklı çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Durak, eşi, Hatice Kübra Durak (32), oğlu Muhammet Durak (7) ve kızı Fadime Durak (4) ile kamyonet sürücüsü Emrah Kaya ile yanında bulunan Ömer Yılmaz (29) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla karayoluna jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2\'si çocuk toplam 6 yaralı ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonet sürücüsü Emrah Kaya, yağmurda kayganlaşan yolda karşıdan gelen otomobilin kaydığını belirterek, \"Otomobil kaymaya başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, üzerimize geldi. Ben ne kadar kaçtıysam da otomobilin bize çarpmasına engel olamadım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UğurManisa DHA MANİSA SelendiKazaSelendi Kula KarayoluKınık MevkiiKulaSelendiDurakKYKayaMSKazadaHatice Kübra DurakMuhammet DurakFadime DurakEmrah KayaYılmazKazayıOtomobildeSalihli Devlet HastanesiJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24