Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Selendi- Kula Karayolu\'nun 7\'nci kilometresi Kınık Mevkii\'nde meydana geldi. Kula yönünden Selendi\'ye giden Ramazan Durak (34) yönetimindeki 64 KY 558 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah Kaya (35) yönetimindeki 34 MS 5069 plakalı kamyonetle yağmurda kayganlaşan yolda karşılıklı çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Durak, eşi, Hatice Kübra Durak (32), oğlu Muhammet Durak (7) ve kızı Fadime Durak (4) ile kamyonet sürücüsü Emrah Kaya ile yanında bulunan Ömer Yılmaz (29) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla karayoluna jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2\'si çocuk toplam 6 yaralı ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonet sürücüsü Emrah Kaya, yağmurda kayganlaşan yolda karşıdan gelen otomobilin kaydığını belirterek, \"Otomobil kaymaya başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, üzerimize geldi. Ben ne kadar kaçtıysam da otomobilin bize çarpmasına engel olamadım\" diye konuştu.



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