Kamyonetle çarpışan motosikletteki kasksız 2 kişi yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Şenol Onay (32) ile yanındaki arkadaşı Özgür Soydan (21), yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. İncirliova yönünden gelen Şenol Onay yönetimindeki 09 CCL 31 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Murat İnan yönetimindeki 09 UB 253 plakalı kamyonetle çarpıştı. Refüje çarpan motosikletten yola savrulan, her ikisi de kask takmayan sürücü Onay ile Özgür Soydan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Özgür Soydan\'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü İnan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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