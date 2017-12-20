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Kamyonetin çarptığı yaya öldü

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Gerede ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Baki Özdemir (85), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

20 Aralık 2017 15:26

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Gerede ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Baki Özdemir (85), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolunun Gerede Ibrıcak köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Karakaş yönetimindeki 74 BC 296 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Baki Özdemir\'e çarptı. Yola savrulan Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Baki Özdemir\'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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