Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yürüyerek karayolundan karşıya geçmeye çalışan Esma Palaz (23), kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden üst geçidin altında meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi\'nde öğrenci olan Esma Palaz\'a karayolunun karşısına geçmek isterken, Acıpayam yönüne giden Mustafa Ali Oflaz\'nun kullandığı 20 NT 482 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç kız, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Ağır yaralanan genç kız, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü Oflaz, gözaltına alındı.



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