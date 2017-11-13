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Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

Oğuz KUŞÇU/KARAİSALI (Adana), (DHA)- ADANA'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Emrah Dere (27) öldü

13 Kasım 2017 19:09

Oğuz KUŞÇU/KARAİSALI (Adana), (DHA)- ADANA\'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Emrah Dere (27) öldü.
Olay, merkez Karaisalı ilçesine bağlı kırsal bölgedeki Eğlence mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Karaisalı- Eğlence yolundan tali yola dönen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetle, karşıdan gelen Emrah Dere’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Dere, kaza yerinde öldü. Dere\'nin cenazesi olay yerinde yapılan inceleme ardından Karaisalı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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