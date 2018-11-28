Kamyonetin açılan kapağına çarparak hayatını kaybeden İrem organlarını bağışlamış

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük'ün (21), organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Ablası Elif Gündüz, kardeşinin çantasından organlarını bağışladığı yönünde Kızılay'a yaptığı başvuru belgesinin çıktığını, ancak organ bağışının yapılamadığını söyledi.

ODTÜ Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük, geçen pazartesi günü, kampüsün A4 kapısının olduğu bölgede kaldırımda yürürken, yanından geçen üniversiteye ait Tahir Kepelek yönetimindeki 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasasının arka kapağı açıldı. Kapak, İrem Kütük'ün başına çarptı. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kütük, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alının Tahir Kepelek, tutuklandı. İrem Kütük'ün cenazesi de dün memleketi Konya'da toprağa verildi. Cenazede Kütük'ün tabutunun üzerine duvak örtüldü, mezuniyet cübbesi kondu.



İrem Kütük'ün öğretmen olan ablası Elif Gündüz, kardeşinin bir melek olduğunu, amacının ülkesine faydalı bir birey olmak olduğunu söyledi. Gündüz, kardeşiyle ilgili şunları anlattı:



"O bir melekti, melek oldu. Çok narin, kibar, disiplinli ve çalışkan bir insandı. Her şeyi mutlaka mantığına göre değerlendirirdi. Hayalleri vardı. En başta 'Ülkeme faydalı olmak istiyorum' derdi. En büyük hedefi buydu. Bunun için çalışmalar yapardı. Psikoloji bölümünde, daha çok çocuk alanında eğitim almak ve oyun terapisti olmak istiyordu. 'Yurt dışına gideceğim, çocuk bakıcılığı yapacağım, hem para kazanacağım, hem okuyacağım' derdi. Ülkeme faydalı olayım, diyordu; ama ölümüyle bile belki bir şeylerin düzelmesinde faydalı olabilecek. Biz, kardeşimizi kaybettik, ama ülkemizde çok iyi bir değerini kaybetti.''