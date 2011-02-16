-KAMYONET YEŞİLIRMAK'A YUVARLANDI: 2 ÖLÜ SAMSUN (A.A) - 16.02.2011 - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kaldırıma çarparak ırmak yatağına yuvarlanan kamyonetteki bir mahalle muhtarı ile bir iş adamı öldü. Ordu'dan Samsun yönüne giden sürücüsü henüz belirlenmeyen 52 DF 141 plakalı kamyonet, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptıktan sonra Yeşilırmak yatağına yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Çarşamba Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı İhsan Atay (57) ile olay yerine 100 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonunu işleten Rüstem Koskos (52) araçtan savruldu. Atay ve Koskos olay yerinde yaşamını yitirirken, ekiplerin çalışması sonucu araç ve cesetler ırmak yatağından çıkarıldı. Yapılan araştırmada ölen kişilere ait 2 ruhsatlı tabanca bulundu.