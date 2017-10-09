T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet yayalara ve otomobile çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'İN Konak İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet yayalara ve otomobile çarptı

09 Ekim 2017 09:04

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Konak İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet yayalara ve otomobile çarptı. Kazada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında NATO Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Eşrefpaşa\'dan Buca yönüne giden 19 yaşındaki Cengiz Han Öner yönetimindeki 45 FP 532 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik levhasına çarptı. Savrulan kamyonet yolun karşısına geçmek isteyen 38 yaşındaki Ferdi Kıran ile 52 yaşındaki Ali Özgiriş\'e çarptıktan sonra, Emre Erdoğan yönetimdeki 35 EMR 53 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yayalar Kıran ve Özgiriş ile kamyonet sürücüsü Öner yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Özgiriş ve Kıran\'ı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, kamyonet sürücüsü Öner\'i ise İzmir  Katip Çelebi Üniversitesi  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Özgiriş\'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Öner kazadan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHA İZMİR KonakKazadaKazaNATO KavşağıEşrefpaşa BucaCengiz HanFPSavrulanFerdi KıranAliEmre ErdoğanEMRKıranKazayıKıran Bozyaka EğitimAraştırma HastanesiEğitimKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24