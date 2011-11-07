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Ekonomi

Kamyonet tamirciliğinden fabrika patronluğuna ALAPLI (A.A)

07 Kasım 2011 14:08

-Kamyonet tamirciliğinden fabrika patronluğuna ALAPLI (A.A) - 07.11.2011 - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, baba mesleği olan kamyonet tamirciliğini sürdüren 2 kardeş, köylerine kurdukları atölyeyi ''Genç Girişimciler Kursuna'' katılmalarının ardından fabrikaya dönüştürerek ihracata da başladı. İşletme mezunu Vedat Yavuz (31) ve kaynak ustası kardeşi Sedat Yavuz (28), Onurlu köyünde, 10 metrekarelik iş yerinde baba mesleği kamyonet makası ve dorse tamiri işlerini sürdürdükleri sırada biriktirdikleri sermayeyle atölye kurdu. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasının 2006'da düzenlediği ''Genç Girişimciler Kursunu'' bitirmelerinin ardından yatırımlarını attıran Yavuz kardeşler, atölyelerini çelik konstrüksiyon fabrikasına dönüştürerek, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da siparişler almaya başladı. Vedat Yavuz, baba mesleğiyle başladıkları ticari hayatlarında büyük bir şirket kurmayı başardıklarını, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Fabrikalarının 1500 metrekare alanda kurulu olduğunu, 30 kişiyi de istihdam sağladıklarını anlatan Yavuz, ''Doğduğumuz köyde bu yatırımı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Girişimcilik kursu bizim için dönüm noktası oldu. Öğrendiğimiz bilgileri yatırıma ustalıkla dönüştürdük. Atölyemizi büyüterek yeni makineler ve vinçler satın aldık. Siparişlerimiz arttıkça da işlerimiz büyüdü. Fabrikamızda ağırlıkla yurt içindeki piyasa işlerine ağırlık veriyoruz. İlk yurt dışı bağlantımızı da Afrika ile kurarak ihracata başladık'' dedi.

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