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Kamyonet kasasından alışveriş yapanlara otomobil çarptı

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - BAŞKENTTE yol kenarında bulunan kamyonet kasasından alışveriş yapanlara, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı

17 Eylül 2017 15:55

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - BAŞKENTTE yol kenarında bulunan kamyonet kasasından alışveriş yapanlara, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, 3 gün önce Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde bulunan Bostancık Caddesi üzerinde yaşandı. İçerisinde sebze ve meyvelerin bulunduğu bir kamyonetin sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek, satış yapmaya başladı. Yol tarafına bakan kısmın kapağı açılan kamyonetten bir süre sonra vatandaşlar, alışveriş yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen plakası ve sürücüsü belirlenmeyen otomobil, kontrolden çıkarak, kamyonetin park ettiği alana yöneldi. Otomobil, burada bulunan 4 kişiden 2\'sine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.
 
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