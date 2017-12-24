Kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli hareketleri kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 10 yaşlarındaki çocuğun, araçta yaptığı tehlikeli hareketler kameralarla görüntülendi. Ayaklarını havaya kaldıran ve tutunduğu demirde barfiks çeken çocuğun düşmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Sultanşah Caddesi’nde meydana geldi. Sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasındaki bir çocuğun, tehlikeli hareketleri dikkat çekti. Trafik akışının yoğun olduğu caddede etrafına gülümseyen çocuk, ilk olarak kasanın üst kısmındaki demire tutunarak ayaklarını sağa-sola, aşağı- yukarı hareket ettirdi. Daha sonra hareket halindeki kamyonetten sarkıp barfiks çekti. Bu sırada düşmemesi olası bir faciayı önledi. Kamyonet bir süre sonra Alaaddin Bulvarı\'nda yoluna devam etti.



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