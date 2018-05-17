Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde süt toplama kamyoneti ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi\'nde sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen süt toplama kamyoneti ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, Emre C.(23), Veysel D. (36), Orhan T.(27), Sinan S. (31) ve Süleyman A. (12), Ömer D. (36) yaralandı. Durumu ağır olan Ömer D., Tomarza ilçe stadına gelen ambulansla helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer 5 yaralı ise Tomarza Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

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