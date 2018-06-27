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Yaşam

Kamyonet evin çatısına düştü; şoför hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki duvarı yıkarak, evin çatısına düştü

27 Haziran 2018 13:10

Eyüpsultan'da sürücüsünün yokuş aşağı inerken hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet bir evin çatısına uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını yitirdi.

Kaza saat 07.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Dönemeç Sokak'ta meydana geldi. Halis Parıldayan kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki duvarı yıkarak, evin çatısına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Halis Parıldayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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