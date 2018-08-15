T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet çarptığı otomobilin üzerinde kaldı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobil ile kamyonet çarpıştı

15 Ağustos 2018 17:45

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da otomobil ile kamyonet çarpıştı. Şarampole yuvarlanan her iki araçtaki 4 kişi, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Çetin G. yönetimindeki 02 BH 452 plakalı kamyonet ile Necmettin T. yönetimindeki 40 EC 899 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kamyonet otomobilin üstüne düştüğü kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Akif Taşar ve Mehmet Keser yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANKazaAdıyaman KahtaKahtaBHNecmettinECMehmet Akif TaşarMehmet KeserAraçlardaAFADAdıyaman EğitimAraştırma HastanesiTedaviyeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24