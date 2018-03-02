KAMYONDA YÜKLÜ TRAFO YOLA DEVRİLİNCE D-100'DE TRAFİK DURDU (ek görüntüyle)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs saeferlerinde de aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen trafo

-Yola akan yağdan görüntü

-Trafikten görüntü

-Vatandaş röp.

-Temizleme çalışması

-Metrobüs trafiğinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Trafikten görüntü (EK)

02.03.2018 - 07.37 Haber Kodu : 180302021