T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kamyonda taşınan zürafa kafasını köprüye çarparak öldü

Güney Afrika'da yaşanan olayda, görgü tanıkları araçta iki zürafa olduğunu, diğerinin kurtulduğunu söyledi

01 Ağustos 2014 14:51

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin en işlek otoyolu N1'da kamyonla taşınan zürafa, kafasını üst geçide çarparak öldü. Görgü tanıkları araçta iki zürafa olduğunu, diğerinin kurtulduğunu söyledi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay ülkede büyük tartışmalara neden oldu. Kamyon şoförü köprünün alçak olduğunu iddia ederek kendini savunmaya çalıştı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, nadir rastlanan olaydan sonra hayvanseverler derneği SPCA yetkilisi Rick Allen yaptığı açıklamada, "Güney Afrika Standartlar Bürosu (SABS) vahşi hayvanların taşınmasının kurallarını belirlemiştir. Açık kasada zürafa taşınması kabul edilemez. Kazayı araştırıyoruz" dedi.

Feci kazadan kurtulan diğer zürafanın veteriner kliniğinde tedavi altına alındığı belirtildi. 

Kaza öncesi zürafaların üstü açık kamyonda taşındığını gören sürücüler Twitter'da resim ve yorum paylaşınca olay bir anda sosyal medyada büyük ses getirdi. Gerry Theron isimli birisi, "Önümüzde bir kamyon var, içi insan dolu. Kasada taşıdıkları zürafaların boyunun köprüden yüksek olduğunu hesaplamaları lazımdı." yorumunu yaptı. Başka bir kişi de, "Her taraf kan, hayvan kafasını vurdu" dedi.

Zürafanın kafasını çarpmasından sonra kamyonun arızalandığı ve saatlerce tamir için beklediği görüldü. 

Zürafaların Johannesburg'un 160 kilometre dışındaki Warmbarths çiftliğine taşınırken kaza yaptığı bilgisi paylaşıldı.

 

ETİKETLER

kamyonzürafaköprüçarptıgüney afrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24