Kamyonda taşınan zürafa kafasını köprüye çarparak öldü

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin en işlek otoyolu N1'da kamyonla taşınan zürafa, kafasını üst geçide çarparak öldü. Görgü tanıkları araçta iki zürafa olduğunu, diğerinin kurtulduğunu söyledi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay ülkede büyük tartışmalara neden oldu. Kamyon şoförü köprünün alçak olduğunu iddia ederek kendini savunmaya çalıştı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, nadir rastlanan olaydan sonra hayvanseverler derneği SPCA yetkilisi Rick Allen yaptığı açıklamada, "Güney Afrika Standartlar Bürosu (SABS) vahşi hayvanların taşınmasının kurallarını belirlemiştir. Açık kasada zürafa taşınması kabul edilemez. Kazayı araştırıyoruz" dedi.

Feci kazadan kurtulan diğer zürafanın veteriner kliniğinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaza öncesi zürafaların üstü açık kamyonda taşındığını gören sürücüler Twitter'da resim ve yorum paylaşınca olay bir anda sosyal medyada büyük ses getirdi. Gerry Theron isimli birisi, "Önümüzde bir kamyon var, içi insan dolu. Kasada taşıdıkları zürafaların boyunun köprüden yüksek olduğunu hesaplamaları lazımdı." yorumunu yaptı. Başka bir kişi de, "Her taraf kan, hayvan kafasını vurdu" dedi.

Zürafanın kafasını çarpmasından sonra kamyonun arızalandığı ve saatlerce tamir için beklediği görüldü.

Zürafaların Johannesburg'un 160 kilometre dışındaki Warmbarths çiftliğine taşınırken kaza yaptığı bilgisi paylaşıldı.