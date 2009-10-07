Kamyoncuların iddiası polisi açığa aldırdı

İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli evli ve iki çocuk babası trafik polis memurunun, kendisine işi düşen kamyon şoförleriyle ilişkiye girdiği ileri sürüldü. İddia üzerine, polis memuru açığa alınırken, kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.



İddiaya göre, iki ay önce İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne, adı gizli tutulan iki kamyon şoförü tarafından ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun eşcinsel olduğu, kendisine işi düşen kamyon şoförleriyle ilişkiye girdiği ileri sürüldü.

Başlatılan gizli soruşturma kapsamında, evli ve iki çocuk babası polis memurunun, arkadaşları arasında da bu tür konuşmalar yaptığı saptandı. Açığa alınan polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı. Kamyon şoförlerinin iftira atmış olabileceğinin de değerlendirildiğini dile getiren emniyet yetkilileri, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

