T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kamyoncuların iddiası polisi açığa aldırdı

İzmir Emniyet'inde görevli trafik polis memurunun, kendisine işi düşen kamyon şoförleriyle ilişkiye girdiği ileri sürüldü.

07 Ekim 2009 03:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli evli ve iki çocuk babası trafik polis memurunun, kendisine işi düşen kamyon şoförleriyle ilişkiye girdiği ileri sürüldü. İddia üzerine, polis memuru açığa alınırken, kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddiaya göre, iki ay önce İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne, adı gizli tutulan iki kamyon şoförü tarafından ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun eşcinsel olduğu, kendisine işi düşen kamyon şoförleriyle ilişkiye girdiği ileri sürüldü.
Başlatılan gizli soruşturma kapsamında, evli ve iki çocuk babası polis memurunun, arkadaşları arasında da bu tür konuşmalar yaptığı saptandı. Açığa alınan polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı. Kamyon şoförlerinin iftira atmış olabileceğinin de değerlendirildiğini dile getiren emniyet yetkilileri, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24