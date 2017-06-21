T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyoncular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na park etti

Erdoğan kamyoncularla iftarda bir araya geldi

21 Haziran 2017 10:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftarda bir araya geldi. İftara katılan kamyoncular araçlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne park etti.

Davete,  15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'da önemli devlet kurumlarının önünü kamyonlarıyla kapatan şoförler de iştirak etti.

İftar davetine araçlarıyla gelen şoförlerin, kamyonlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne park etmeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatan görüntüler ortaya çıkardı.

ETİKETLER

kamyoncularkülliyehaberaçıklamaerdoğaniftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24