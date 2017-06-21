Kamyoncular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na park etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftarda bir araya geldi. İftara katılan kamyoncular araçlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne park etti.

Davete, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'da önemli devlet kurumlarının önünü kamyonlarıyla kapatan şoförler de iştirak etti.

İftar davetine araçlarıyla gelen şoförlerin, kamyonlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne park etmeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatan görüntüler ortaya çıkardı.