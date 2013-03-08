Kamyoncu cinayetinde katil, eski polis çıktı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde kamyonun içinde öldürülen 54 yaşındaki Ali Süslü’nün cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla eski polis memuru 39 yaşındaki Murat Y, sevgilisi 22 yaşındaki Yeliz Y ve 23 yaşındaki Volkan D gözaltına alındı. Eski polis Murat Y.’nin psikolojik sorunlar nedeniyle geçen yıl meslekten çıkarıldığı kaydedildi.

Burdur’dan beyaz eşya pazarlamak için Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne giden Ali Süslü, 5 Ocak’ta Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer Köyü mevkisinde kullandığı 15 HK 080 plakalı kamyonetin içinde tabancayla vuruldu, ardından da çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından soruşturma başlatan jandarma, Ali Süslü’nün üzerindeki 1300 liranın gasp edildiğini tespit ederek araştırmayı bu yönde sürdürdü.

'7 milyon kan örneği incelendi'

Soruşturma kapsamında Burdur, Antalya ve Muğla’da güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, Ali Süslü’nün Burdur ve Muğla’da temas kurduğu 100 kişiden kan örneği alarak olay yerindeki kan örnekleriyle karşılaştırdı. Kan örneklerinin uyuşmaması üzerine ekipler, bu kez olay yerindeki kan örneklerini ise jandarma ve polisin veri tabanındaki 7 milyon kan örneğiyle karşılaştırdı. Burdur ve Fethiye’de 600 kişinin ifadesine başvuruldu.

'Cinayeti darp olayı sonrası ağzından kaçırıdı'

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde yaşanan darp olayı sonrası geçen çarşamba günü polis tarafından gözaltına alınan Yeliz Y., sorgusunda Ali Süslü cinayetine ilişkin bilgileri ağzından kaçırdı. Sorgunun bu yönde devam etmesi üzerine Yeliz Y. cinayeti erkek arkadaşı Murat Y. ve Volkan D. ile birlikte işlediğini itiraf etti.

'Katil eski polis çıktı'

Bunun üzerine polis ekipleri, Dalaman’da kafe işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Y.’yi Fethiye’de gözaltına aldı. Sürekli tabanca taşıdığı kaydedilen Murat Y. Fethiye Asayiş Büro Amirliği’nde yapılan sorgusunda Ali Süslü’yü öldürdüğünü itiraf etti.

’Yeliz vurunca, öldürmek zorunda kaldım'

İlk ifadesinde cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini iddia eden Murat Y., daha önceden tanıdığı Ali Süslü’den 5 bin TL borç istediğini, Süslü’nün ise para için pazarlık yaparken kız arkadaşı Yeliz Y.’ye laf attığını söyledi. Bu duruma önce sessiz kaldığını kaydeden Murat Y., daha sonra dövmek için Yeliz Y. ile birlikte Ali Süslü’nün yolunu kestiğini belirtti. Boğuşma sırasında Yeliz Y.’nin elindeki tabancayı ateşlediğini aktaran Murat Y., Ali Süslü vurulunca, öldürmekten başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

'Adliyeye sevk edildiler'

Murat Y., polisteki sorgusunun ardından Fethiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmanın 60 gün sonra ulaştığı cinayet şüphelileri Murat Y., Yeliz Y. ve cinayet işlenirken gözcülük yaptığı öne sürülen Volkan D., jandarmadaki sorgularının ardından bugün ayrı ayrı araçlarla Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Yeliz Y.’ye çelik yelek giydirilmesi dikkati çekti.

'Hükümet Konağı önünde kendini yakmak istedi'

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevliyken polis merkezinde başına beylik tabancasını dayadığı, bir başka gün ise evinde ilaç içerek intihara kalkıştığı gerekçesiyle geçen yıl meslekten ihraç edilen Murat Y.’nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 4 ay psikolojik tedavi gördüğü daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi. Tedavisinin ardından Dalaman’a gelen Murat Y., İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çeribaşı ile görüştürülmeyince 19 Mart 2012’de Dalaman Hükümet Konağı önüne üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı. Kendini ateşe vereceğini söyleyen Murat Y., Dalaman Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Tatar tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.