-KAMYONCU "EDEBİYAT" SAYFASINI KAPATIYOR EDİRNE (A.A) - 07.12.2010 - TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması halinde, özellikle kamyonlarda görmeye alıştığımız, şoförlerin duygularını, düşüncelerini ifade ettikleri yazılar kaldırılacak. ''Yolların fatihi, rahmetli de sollardı'', ''İsyan etme yağmur, benim gibi ağlayamazsın'', ''Sana sevdanın yolları bana kara yolları'', ''Baba parası değil, 4 yıl lisans, 2 yıl master ve doktora teri'', ''Baba yorgun, dalaşma'', ''Benim gibisini Google'de arasan bulamazsın'' gibi birbirinden yaratıcı sözleri kamyonlarından silmeye hazırlanan şoförler, tasarının yasalaşması halinde ''gereği neyse yaparız'' diyorlar. Edirne Taşıyıcılar Kooperatifi Kamyon Garajı'nda iş bekleyen kamyonculardan Remzi Terzi yaptığı açıklamada, 22 yıldır direksiyon salladığını ve aracına tek kelime yazı yazdırmadığını söyledi. Terzi, yazı yazana da, yazdırana da karşı olduğunu belirterek, ''Yasanın çıkması iyi olacak. Kamyonun arkası reklam panosu mu? Orijinal neyse o olsun. Trakyalı şoförde pek yazı yoktur. Biz kurallara uyarız'' dedi. Kamyonunda ''Can yolda, canan uykuda'' yazısı bulunan Adem Uludağ ise bu tür yazıların kazaya sebebiyet verdiğini savunarak, kendi aracındaki yazının küçük ve çok dikkat çekmediğini ileri sürdü. Osman Azseli ise, yazıların yanı sıra gürültü çıkaran egzoz ve kornalara da önlem alınması, yasaklanması gerektiğini söyledi. Psikolog Gökhun İnan Yücel, kamyon yazılarını bakıldığında, kişinin kendini var etmesi yorumunun yapılabileceğini belirterek, bazı insanların entelektüel birikime ve konuma göre, bazen yazı, bazen sözle kendisini ifade ettiğini söyledi. Yücel, ''Kamyoncu yazılarıyla kendini ifade eder. Sonradan görme bir adam ise ünlü filozofların sözlerinden alıntı yaparak ifade eder. Bu entelektüel duruma göre değişir. Kamyoncunun jargonu neyse kamyoncu da onu yansıtıyor. Bunlar bir espri anlayışıdır, kişinin iç dünyası ile ilgili bir ipucu vermez. Argonun teşvikinin önlenmesi amacıyla yasak gelmesi güzel, ancak argo teşviki konusunda kamyon yazılarına varıncaya kadar neler var. Küçüklerin gırgırı, şamatası neyse, kamyoncunun gırgırı da kamyon yazılarıdır'' diye konuştu. -KAMYON YAZILARI Yollarda ''Algıda seçiciysem günahım ne? Ankete gerek yok eskiler daha iyi. Aşk çekenin, yol gidenin. Adrese gerek yok eskiler bizi tanır. Aramasın artık gözler, o şimdi asker. Ben yaşarken sen çıldıracaksın. Beni bir tek sen anladın, sen de yanlış anladın orijinal hemşerim. Beni sevme sevdiğimi bil yeter. Benim için ağlama, gözlerinden olursun. Bi daha sevmek için heves mi bıraktın! Bir sana, bir de sabah uykusuna hastayım. Bizi kimse çekemedi halatlar koptu. Bu dünyada her şey paraysa üstü kalsın. Ceketi atarım asfalta yatarım. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Duanla mı yaşadım ki, bedduan ile öleceğim? Dünyayla nişanlı, ölümle sözlüyüm. Düzde geçme beni, yokuşta mahcup ederim seni. Dünya dikenli bir hayat sevende mi kabahat. Eğer bu yazıyı okuyabiliyorsan, çok yaklaşmışsın demektir. Eğer kalbinde yer yoksa güzelim, fark etmez ben ayakta da giderim. Ela gözlümün nazına, hastayım fordun aragazına. Gidişime yollar, duruşuma kızlar hasta! Hatalıyım sıkıyosa ara. Hatalıysam, aramızda kalsın. Hatalıysam lütfen IP:212.78.34.212. Hatalıysam lütfen kamyoncu@masumdur.com. Hatalıysam plakamı yaz 2222 ye gönder. Hatalıysam yüz yüze görüşelim. Hataylıysan lütfen ara. İstanbul Ankara 4 saat, sana sevgim 24 saat. Karayollarında değil, senin kollarında öleyim. Kızın gülüşüne, kışın güneşine aldanma. Kolla beni şerit değiştiriyorum. Kurbanda koç, asfaltta dodge. Kuzu kurdun yollar ford'un! Kuleyle kavgalı çilekeş pilot! Mazda huzur namazda. Menfaat yolunda edinilen dostluk, çile yokuşunda son bulurmuş. Mezuniyeti en az university. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Nazlı yarin cilvesi, diş yapar Ford'un 2. vitesi. Otoban'da sessiz bir hayat, seni sevende kabahat. Ovaya saldım koçu, sevdim aldım dodge'u. Önünü görmeden sollama, evine acı haber yollama. Öyle birini sev ki, sen ölünce o hiç yasamasın. Rampaların ustasıyım Rembrandt'ın hastasıyım. Sen gökyüzünde doğan güneş, ben yollarda çilekeş. Sen sus, birikimin konuşsun. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Şoförün bahtı kara, muavinin gönlü yara. Vatan için gidiyorum senin için döneceğim. Tek rakibim THY. Uzaktan severim, ruhun bile duymaz. Vur kalbime hançeri, yüreğim parçalansın; fazla derine inme çünkü orda sen varsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun! Yetişemezsen el salla. Yolda hızlıyım aşkta yavaş, Çorumluyum arkadaş.''