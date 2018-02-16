Kamyona çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Metin İLİKSOY/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, dün yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpıp, alev alan otomobilin yaralanan sürücüsü Mehmet Ataoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gece Gaziantep- Nizip karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Ataoğlu yönetimindeki 27 Y 9937 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki Ataoğlu, kamyon sürücüsü tarafından otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ataoğlu\'nu, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ataoğlu, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



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