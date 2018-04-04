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Kamyona çarpan otomobilde 3 genç öldü (2)- Yeniden

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da kamyona arkadan çarpan otomobilde, sürücü Ali Can Yılmaz (25) ile aynı araçta bulunan Ebru Demir (23) ve Esengül Comba (33) yaşamını yitirdi

04 Nisan 2018 17:20

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'da kamyona arkadan çarpan otomobilde, sürücü Ali Can Yılmaz (25) ile aynı araçta bulunan Ebru Demir (23) ve Esengül Comba (33) yaşamını yitirdi. Bir ay sonra askere gitmeye hazırlandığı belirtilen Yılmaz ve arkadaşlarının, eğlenceden döndüğü öğrenildi.
Çerkezköy\'de turizm firması ve akaryakıt istasyonları bulunan, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz\'ın oğlu Ali Can Yılmaz, dün gece arkadaşlarıyla birlikte Çorlu\'ya eğlenmeye gitti. Ali Can Yılmaz, eğlencenin ardından beraberinde ilçede bir fabrikada çalışan Esengül Comba ve sekreterlik yaptığı belirtilen Ebru Demir ile Çerkezköy\'e dönüşe geçti.
Ali Can Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 plakalı otomobil, Çorlu-Çerkezköy karayolunda, önünde seyreden Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile Ebru Demir ve Esengül Comba, şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından, 3 gencin cesetleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopsinin ardından gençlerin cenezelerinin Çerkezköy\'de toprağa verileceği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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