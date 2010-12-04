Kamyon yazıları tarih oluyor

T24 - 3 yıl önce görüşülerek kabul edilen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı birçok yeni düzenleme getiriyor. Ancak tasarının en ilginç kısmı kamyon ve dolmuşların arkalarında gördüğümüz yazılarla ilgili. Tasarı yasalaşırsa artık "Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım" gibi yazılar tarih olacak.





Kamyon ve dolmuşlarda sık görülen, "Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton", "Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım", "Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza", "Aşk çekenin, yol gidenin", "Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun", "Sollama beni, mahcup ederim seni" şeklindeki yazılar kaldırılacak.