Kamyon şoförleri TIR'la eyleme gitti

İzmir'de, kamyon şoförleriyle sahipleri, artan komisyoncu ve yakıt giderlerini protesto etmek üzere bir TIR’ın dorsesine binip eyleme gitti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme İl Müdürlü binası önünde açıklama grup, geldikleri TIR’la eylem yerinden ayrıldı.

Tufan Hamarat'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, Gebze’de kamyoncuların mazot fiyatlarına karşı protesto eylemi başlatması, İzmir’e de sıçradı. Bornova İlçesi’nin Işıkkent semtindeki Kara Nakliyecileri Sitesi önünde daha önce toplanan şoför ve kamyon sahipleri, eylemlerine bugün de devam etti. Komisyoncuların aşırı fiyat istemelerinden ve mazot giderlerinden dolayı para kazanamadıklarını dile getiren yaklaşık 50 kişi, bir TIR’ın dorsesine binip Alsancak Semti’ne geldi.

TIR’ı Alsancak Tren Garı yanına bırakan eylemciler, Denizcilik ve Haberleşme İl Müdürlü binası önüne yürüdü. Burada bir süre ellerindeki düdüklerle dikkat çekmeye çalışan eylemciler, daha sonra geldikleri TIR’ın dorsesine binip Alsancak’tan ayrıldı. Klakson çalarak ilerleyen eylemcilere diğer araç sürücüleri de destek verdi.

