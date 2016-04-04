T24 LogoT24 Logo
Spor

Kamyon kasasında şampiyonluk kutladılar

Sarayönü Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, ilçede zafer turu attı

04 Nisan 2016 16:13

Bölgesel Amatör Ligi 5'inci grupta Konya'nın Sarayönü ilçesinde oynanan karşılaşmada Osmaniyespor'u 3-0 ile geçen Sarayönü Belediyespor, şampiyonluğunu ilan ederken, futbolcular maç çıkışı bir kamyonetin kasasında şampiyonluklarını kutladılar.

Ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sarayönü Belediyespor'un şampiyonluk kutlamaları ilginç görüntülere sahne oldu. Osmaniyespor'u 3-0 yenen Sarayönü Belediyesporlu futbolcular, maç çıkışı bir kamyonetin kasasında Sarayönü İlçesi'nde şampiyonluk turu attı.

 

Kamyon kasasında tur attılar

 

Maçın bitiş düdüğünün ardından ilçede büyük bir coşku yaşanırken, taraftarlar ve futbolcuların oluşturduğu şampiyonluk konvoyu ilçe merkezinde tur attı.

Bütün futbolcular ve teknik heyet takım otobüsü yerine bir kamyonetin kasasında şehri turladı. Kutlamaların ardından konuşan Sarayönü Belediyespor Başkanı Nafiz Solak, "Yıllardır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğa sonunda ulaştık. Çok mutluyuz. İnşallah play off'tan da başarı ile çıkıp 3'üncü Lig'e yükseleceğiz" dedi.

ETİKETLER

kamyon kasasıfutbolbölgesel amatör ligsarayönü belediyesporkonyaşampiyonluk turu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24