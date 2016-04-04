Kamyon kasasında şampiyonluk kutladılar

Bölgesel Amatör Ligi 5'inci grupta Konya'nın Sarayönü ilçesinde oynanan karşılaşmada Osmaniyespor'u 3-0 ile geçen Sarayönü Belediyespor, şampiyonluğunu ilan ederken, futbolcular maç çıkışı bir kamyonetin kasasında şampiyonluklarını kutladılar.

Ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sarayönü Belediyespor'un şampiyonluk kutlamaları ilginç görüntülere sahne oldu. Osmaniyespor'u 3-0 yenen Sarayönü Belediyesporlu futbolcular, maç çıkışı bir kamyonetin kasasında Sarayönü İlçesi'nde şampiyonluk turu attı.

Kamyon kasasında tur attılar

Maçın bitiş düdüğünün ardından ilçede büyük bir coşku yaşanırken, taraftarlar ve futbolcuların oluşturduğu şampiyonluk konvoyu ilçe merkezinde tur attı.

Bütün futbolcular ve teknik heyet takım otobüsü yerine bir kamyonetin kasasında şehri turladı. Kutlamaların ardından konuşan Sarayönü Belediyespor Başkanı Nafiz Solak, "Yıllardır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğa sonunda ulaştık. Çok mutluyuz. İnşallah play off'tan da başarı ile çıkıp 3'üncü Lig'e yükseleceğiz" dedi.