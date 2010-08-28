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KAMYON KAMYONETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI AHMETLİ (A.A)

28 Ağustos 2010 10:41

-KAMYON KAMYONETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI AHMETLİ (A.A) - 28.08.2010 - Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ahmetli'ye bağlı Gökkaya beldesinde, Mehmet Can (49) yönetimindeki 45 N 5457 plakalı kamyonet, bağ evinde kalan ve tarlaya gitmek üzere bekleyen tarım işçilerini almak için belde çıkışında emniyet şeridinde durdu. Aynı yönden gelen Mehmet Kandemir'in (32) kullandığı 38 NE 609 plakalı kamyon, kamyonete arkadan çarptı.  Kazada kamyonetteki Durdu Kart (29) ile Yeliz Kova (10) olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız Koçyiğit (19), Bahriye İpek (23), Hikmet Kova (37), Hüseyin Civan (20), İdris Koçyiğit (46) ve sürücü Mehmet Can ise yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Yıldız Koçyiğit ve Bahriye İpek'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kamyonun sürücüsü Kandemir gözaltına alındı.

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