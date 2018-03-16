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Yaşam

Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

16 Mart 2018 23:27

Muş'ta yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muş'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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