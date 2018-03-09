Kamyon alt geçitte sıkıştı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinin en işlek caddelerinden Hürriyet Caddesi\'nde alt geçitte sıkışan kamyon, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Nazilli\'de Göksel O. yönetimindeki 34 GY 6757 plakalı bir firmaya ait kamyon, yükseklik uyarı levhalarının bulunduğu alt geçitten geçerken, sıkıştı. Yol trafiğe kapanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun lastikleri indirilerek, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kamyon kurtarıldı, yol trafiğe açıldı.

Gelen TCDD yetkilileri, alt geçitte hasar olmadığı tespit edilince kamyon şoföründen şikayetçi olmadı. Kamyonetin üst kısmında maddi hasar oluştu.

Sabah saatlerinde de bir aracın aynı alt geçitte sıkıştığına dikkat çekerek, yükseklik uyarı levhalarının sürücülerin daha rahat göreceği şekilde büyütülmesini talep etti.

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