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Kamuya, sahte plakalı araçla kaçak akaryakıt satmaya çalıştılar

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de yol kontrolü sırasında durdurulan akaryakıt yüklü bir tankerde yapılan incelemede, taşınan yakıtın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliğine aykırı ve mühürsüz olduğu, araç plakasının da şasi numarasıyla uyuşmadığı ort

13 Şubat 2018 17:15

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de yol kontrolü sırasında durdurulan akaryakıt yüklü bir tankerde yapılan incelemede, taşınan yakıtın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliğine aykırı ve mühürsüz olduğu, araç plakasının da şasi numarasıyla uyuşmadığı ortaya çıktı. İrsaliyede aracın İzmit\'ten geldiği yazılı olmasına rağmen aracın bu kente hiç gitmediği ve söz konusu tankerle kamu kurumlarına kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında; Yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir tankere yönelik yapılan kontrollerde, araç yakıtının EPDK yönetmeliğine aykırı, mühürsüz olarak sevkinin yapıldığı anlaşılmış, bunun üzerine araç üzerinde inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, irsaliyesinde yakıtın İzmit ilinden Mardin iline getirildiği yer almakta olup, ancak yapılan kontrollerde aracın hiç İzmit iline gitmediği anlaşılmıştır. Aracın kamu kurumlarına kaçak akaryakıt temin etmek üzere olduğu anlaşılmış ve akaryakıta el konulmuştur. Araç üzerinde yer alan plaka kontrol edilmiş, ancak şasi numarasıyla uyuşmadığı ve sahte olduğu tespit edilmesi üzerine, bahse konu araca 14 bin 231 lira trafik para cezası uygulanmıştır. Bunun üzerine araç sürücüsü, şirket muhasebecisi ve şirket sahibi gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca şirket sahibine ait bir başka tanker içerisinde kaçak fuel oil sevkiyatı yaptığı anlaşılmış, araçta yapılan kontrollerde; 25 bin kilogram kaçak fuel oil, 5 adet mühürsüz sahte plaka, 6 adet mühür ve 8 adet irsaliye ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.\"

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