Kamuya ait taşınmazlardan 'yüksek katma değerli projeler' için arsa yapılacak

2021 Bütçesi’nde, Hazine mülkiyetindeki 'atıl' taşınmazlardan ve şehir merkezlerinde kamu idarelerine tahsis edilmiş taşınmazlardan tahsislerinin kaldırılması uygun görülenlerden 'büyük ölçekli yatırımlar, yüksek katma değerli projeler' için 'arsa' yapılacağı belirtildi

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın2021 bütçesinde milli emlak yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara yer verilirken şu vurgu yapıldı: “Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde kamu idarelerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılmayan atıl taşınmazların belirlenmesi ve bu taşınmazların diğer idare ve tasfiye yöntemleriyle ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalara devam edilecek. Ayrıca şehir merkezinde bulunan ve kamu idarelerine tahsisli olan taşınmazlardan ilgili idarelerce tahsislerinin kaldırılması uygun görülenler, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlardaki taşınmazlardan Hazine adına tescil edilenler ile kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan kamulaştırma, trampa, satın alma ve toplulaştırma suretiyle Hazine adına tescil edilenler üzerinde planlama yaparak büyük ölçekli yatırımlar, yüksek katma değerli projeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek projeler için arsa üretilmesini sağlayacak çalışmalar yürütülecektir.” Bunun dışındaki diğer hedefler de şöyle: