Kamuya ait dört taşınmaz ve işletme 1 milyar 757 milyon TL'ye özelleştirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamuya ait dört taşınmaz ve işletmenin 1 milyar 757 milyon TL'ye özelleştirildiği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuya ait dört taşınmaz ve işletmenin daha satışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. EÜAŞ, Denizcilik İşletmeleri ve Hazine’ye ait bu arazi ve tesisler 1 milyar 757 milyon liraya verildi.

İşte o taşınmaz ve tesisler:

-Elektrik Üretim AŞ’ye ait Topçam Hidroelektirik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların 925 milyon lira bedelle Bilgin Güç Santralleri’ne işletme hakkının verilmesine…

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait, Mersin Taşucu Limanı’nın işletme hakkının 40 yıl süreyle verilmesi yöntemiyle ve liman geri sahasında yer alan 714 bin 200 metrekare taşınmaz ile üzerindeki tüm yapı ve tesislerin, 684 milyon liraya CEY Grubu Ortak Girişimi’ne (Ceynak Lojistik -Ceyport Terminal) işletme hakkının verilmesine ve satışına…

-Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye ait Aliağa’daki 39 bin 862 metrekare arazi ve üzerinde bulunan yapıların 130 milyon liraya CSY Global Enerji’ye satılmasına…

-Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana Sarıçam’daki 2 bin 846 metrekare taşınmazın 18 milyon 100 bin liraya HMK Tütün’e satılmasına karar verildi…