-Kamuya 90 bin personel alınacak ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında kamuya yaklaşık 90 bin civarında kişi alınacağını bildirdi. Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan bazı başlıklar şöyle: ''2012 yılında kamuya yaklaşık 90 bin civarında kişi alınacak'' ''Uzun dönemdir gündemde olan emeklilerin intibak konusunu da bu dönemde ele alıyoruz'' ''Destekleme ödemeleri ve kredi destekleri gibi diğer desteklerle birlikte tarım kesimine toplamda yüzde 13,2'lik artışla 11 milyar liralık bir destek öngörüyoruz'' ''2012 yılı bütçesinde mahalli idarelerin gelir payları yüzde 16,5 artarak 27,6 milyar liraya çıkacak'' ''Vergi denetimini de güçlendiriyoruz. Şu an itibariyle müfettiş yardımcılarımız da olmak üzere 4 bin 743 kişilik bir denetim gücüne sahibiz. 2012 yılında bin 500 yeni vergi müfettiş yardımcısı alarak denetim kapasitemizi artıracağız'' ''Önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacağımız maliye politikasıyla istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı arttırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı düşürmeyi ve mali disiplini sürdürmeyi hedefliyoruz'' ''2012 yılı bütçesi ile esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, KOBİ destekleri ve teşvik ödemeleri için 2,8 milyar lira kaynak ayırdık'' ''Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuna ayrılan kaynağı 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 39 oranında artırarak 3 milyar liraya çıkartıyoruz'' -''Özürlü eğitimi için ayrılan kaynağı yüzde 20,4 oranında artırarak 1,2 milyar liraya, özürlü evde bakım için ayrılan kaynağı yüzde 28,7 oranında arttırarak 2,9 milyar liraya yükseltiyoruz'' -''Kamuoyunda eşit işe eşit ücret olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz''