Kamuya 90 bin kişi alınacak

T24 - 2012 yılı bütçe gelirleri 329,8 milyar lira, bütçe giderleri 350,9 milyar lira olarak öngörüldü. Kamuya gelecek yıl 90 bin kişi alınmasını öngörülüyor.



Hükümetin hazırladığı 2012 bütçesinin detayları belli oldu.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılı bütçe gelirlerinin 329,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 350,9 milyar lira, faiz hariç giderler 300,6 milyar lira, vergi gelirlerinin 277,7 milyar lira, bütçe açığı 21,1 milyar lira, faiz dışı fazla 29,2 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.



"2012 bütçesi ile istihdamı artırmayı, cari açığı azaltmayı, istikrarı güçlendirmeyi ve mali disiplini sürdürmeyi hedefliyoruz" diyen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "2012 bütçesine temel teşkil eden makroekonomik varsayımların makul olduğunu düşünüyoruz. İstihdam maliyetlerini azaltmak için işveren primindeki 5 puanlık indirim uygulamasını sürdüreceğiz.



İstihdam yükünü aşağı çekmek için bütçeye 5.5 milyar lira ödenek koyduk. Sosyal güvenliğe gelecek yıl bütçeden 69 milyar liranın üzerinde transfer yapmayı düşünüyoruz. Yerel yönetimlere gelecek yıl 27.6 milyar lira aktarılmasını öngörüyoruz. Özelleştirmeden 2011'de gelir beklentimizin altında kaldı ama bu süreci devam ettireceğiz; 2012'de bütçeye 10.5 milyar TL gelir hedefliyoruz. Özelleştirme gelir hedefi makul görünmekle birlikte elbette piyasa şartlarına bağlı olacak."



Bakan Şimşek, kamuya brüt 90 bin kişi alınmasını öngördüklerini ifade etti.

Temel bütçe büyüklükleri



*Merkezi yönetim bütçe giderleri 350.9 milyar lira, gelirler 329.8 milyar lira öngörülüyor

*Bütçede faiz dışı giderler 300.6 milyar lira

*Faiz giderleri 50.25 milyar lira olacak

*Bütçe açığı 21.05 milyar lira öngörülüyor

*Bütçe açığının/GSYH'ya oranı 2012'de yüzde 1.5 olacak

*Gelecek yıl bütçede FDF 29.2 milyar TL öngörülüyor

*FDF/GSYH oranı 2012'de yüzde 2 olacak

*2012 bütçesinde gelir vergisi 53.8 milyar TL, kurumlar vergisi 27.2 milyar TL öngörülüyor, ÖTV 70.6 milyar TL öngörülüyor

*İthalde alınan KDV 53.9 milyar TL, dahilde alınan KDV 33.6 milyar TL, MTV 6.7 milyar TL, BSMV 4.5 milyar TL öngörülüyor



