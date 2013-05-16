Kamuya 500 personel alınacak

Bakanlar Kurulu, 480 iç denetçi kadrosunun kamu idarelerine tahsis edilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la ihdas edilen iç denetçi kadrolarından 480 adedinin sınıf ve derecelerinin değiştirilerekkamu kurumlarına tahsis edilmesi ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi, Maliye Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Kararla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine tahsis edilen kadro sayısı 225, özel bütçeli idarelerden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelere tahsis edilen kadro sayısı 178, özel bütçeli diğer idarelere tahsis edilen kadro sayısı 72, sosyal güvenlik kurumlarına tahsis edilen kadro sayısı ise 5 oldu.

20 uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, 20 uzman yardımcısı alınacak. Sosyoloji, hukuk, mühendislik, istatistik, matematik, iletişim, siyasal bilgiler, iktisat ve idari bilimler bölümlerinden mezun adaylardan, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranacak.

Adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "www.csgb.gov.tr" adresinden veya AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı "www.ikg.gov.tr" adresinden indirecekleri iş talep formuyla 31 Mayıs'a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına elden ya da postayla başvuracak.

Yazılı sınav, 16 Haziran'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanlar daha sonra sözlü sınava alınacak.