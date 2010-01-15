T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kamuya 27.8 milyar liralık yatırım

2010 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

15 Ocak 2010 02:00

T24 - 2010 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ortalama dolar kurunun 1,6042 lira olarak dikkate alındığı programa göre, kamu 2010 yılında merkezi yönetim bütçesi, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları, KİT'ler, İller Bankası ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar kanalıyla 27 milyar 795 milyon 290 bin lira tutarında yatırım öngörüyor.

Mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam yatırım tutarı ise 40 milyar 957 milyon 290 bin lira olacak.

Bu yıl için merkezi yönetim bütçesi kapsamında 19 milyar 269 milyon 844 bin lira, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında 902 milyon 550 bin lira yatırım hedefleniyor.

KİT'lerin yapacakları yatırımların tutarının 6 milyar 709 milyon 656 bin lira, İller Bankası'nın 330 milyon lira ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların da 583 milyon 240 bin lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor.

Mahalli idarelerin 2010 yılında yapacakları yatırımların tutarı ise 13 milyar 162 milyon lira olarak belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24