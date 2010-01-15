Kamuya 27.8 milyar liralık yatırım

T24 - 2010 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Ortalama dolar kurunun 1,6042 lira olarak dikkate alındığı programa göre, kamu 2010 yılında merkezi yönetim bütçesi, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları, KİT'ler, İller Bankası ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar kanalıyla 27 milyar 795 milyon 290 bin lira tutarında yatırım öngörüyor.



Mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam yatırım tutarı ise 40 milyar 957 milyon 290 bin lira olacak.



Bu yıl için merkezi yönetim bütçesi kapsamında 19 milyar 269 milyon 844 bin lira, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında 902 milyon 550 bin lira yatırım hedefleniyor.



KİT'lerin yapacakları yatırımların tutarının 6 milyar 709 milyon 656 bin lira, İller Bankası'nın 330 milyon lira ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların da 583 milyon 240 bin lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor.



Mahalli idarelerin 2010 yılında yapacakları yatırımların tutarı ise 13 milyar 162 milyon lira olarak belirlendi.