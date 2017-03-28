Kamuran Yüksek'e 8 yıl 9 ay hapis cezası

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yurt dışında olan Yüksek davanın karar duruşmasına katılmadı. Yüksek hakkında yakalama kararı da verildi.

DBP Eş Genel Başkanı, 13 Mayıs 2016 tarihinde aynı dosyadan tutuklanarak Adana F Tipi Cezaevi'nde 5 ay tutuklu kalmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere Ekim ayında tahliye edilmişti.

'ye konuşan Kamuran Yüksek'in avukatı Şivan Ay, müvekkilinin miting konuşmalarında hükümete yaptığı eleştiriler başta olmak üzere, sosyal medya paylaşımları ve basın demeçlerinin davada delil olarak gösterildiğini söyledi.

Avukat Şivan Ay, Yüksek'in yargılandığı KCK Ana Davası'nın karar duruşması tarihinin de bugün olduğunu söyledi.

Her iki davanın karar duruşmasının aynı güne denk gelmesinin "manidar olduğunu" ifade eden Ay şunları söyledi:

"Kamuran Bey hakkında örgüt üyeliğinden açılan davanın karar duruşması bugün gerçekleşti. 8 yıl 9 ay hapis cezası kararı verildi. Dava istinat mahkemesine gidecek. Suçlamalar için miting konuşmaları, basın demeçleri ve sosyal medya paylaşımları delil gösterilmiş. Bu karar aslında gerçek anlamda siyasi faaliyeti, siyasi çalışmayı ortadan kaldırmak demek. Siyasi bir karar ve cezalandırma. DBP'yi siyasetin dışında tutmak demek. KCK Ana Dava dosyasının da aynı gün içinde karara bağlanacak olmasını da bu yönde yorumluyoruz."

Yurt dışında bulunan Kamuran Yüksek, hakkında istenen cezaya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaparak hakkında siyasi bir karar alındığını savundu.

"Net olarak görülmektedir ki birçok yargılamada olduğu gibi, daha önce tahliye kararı veren mahkeme üzerinde baskı da oluşturularak hakkımda siyasi bir karar alınmıştır. Bu karar Türkiye'de yargı ve siyasetin içinde bulunduğu durumu bir kez göstermektedir. Bizlerin şahsında Kürt siyaseti ve muhalefet üzerinde nasıl bir baskı olduğunu özetlemektedir.

"Partimin programı ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler çerçevesinde sadece yaptığım açıklamalar üzerinden böyle bir kararın çıkması, siyaset yapmak, düşünce ve fikir özgürlüğünün olmadığını bir kez daha en açık şekilde göstermiştir."

DBP'nin diğer Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de, 6 Kasım tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınmasını protesto eden bir eylemde 1 Kasım tarihinde gözaltına alınmış, 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçlamasıyla 6 Kasım'da tutuklanmıştı.

Olağanüstü hâlin ilanından sonra 10 il, 64 ilçe ve 9 belde belediyesi olmak üzere DBP'nin 83 belediyesine kayyum atandı.

33 kadın belediye eş başkanı olmak üzere toplam 83 DBP'li belediye eş başkanı tutuklandı.